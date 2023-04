Segundo o comunicado, o protocolo foi assinado pelo deputado Amizade Farã Mendes, presidente do conselho de administração da Assembleia Nacional Popular, e o José Vicente, em representação do Grupo Trofa e coordenador do Instituto de Formação Profissional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Bissau.

José Vicente disse, citado no comunicado, que o "objetivo principal da parceria é apoiar os cidadãos da Guiné-Bissau com problemas de saúde a tratar-se ou a dar continuidade ao tratamento em Portugal a custos reduzidos" e que o Grupo Trofa tem "prevista a construção de uma clínica" na Guiné-Bissau.

O comunicado da ANP refere igualmente que o Instituto de Formação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa da Guiné-Bissau irá atribuir "através das suas escolas e parceiros, quer do ensino profissional, quer superior, vagas de estudo para os quadros e familiares dos colaboradores" do parlamento guineense.

Aquele instituto de formação "no âmbito do projeto da área da saúde disponibilizará à ANP cerca de 100 cartões para ser utilizados em Portugal no Grupo Trofa Saúde, através do qual podem beneficiar de descontos entre 30 e 50%", refere o comunicado, salientando que o cartão é gratuito.

"A ANP, como parceiro estratégico em alguns projetos a desenvolver em Bissau no âmbito desta parceria, terá como responsabilidade apoiar o instituto de formação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa da Guiné-Bissau a colmatar algumas dificuldades na realização e execução dos projetos, tais como reuniões ou locais para a formação", conclui o comunicado.

