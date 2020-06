Os deputados já tinham votado a favor da introdução na ordem do dia do parlamento da apresentação, discussão e aprovação do programa de Governo, depois do início da sessão plenária, que vai decorrer até ao início de agosto.

Quatro deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) votaram a favor do programa de Governo, liderado por Nuno Nabian.