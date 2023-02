No átrio dos Passos Perdidos, pelas 09:00, foi realizado o minuto de silêncio com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e do encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia em Lisboa, Volodymyr Kozlov.

Na iniciativa simbólica estiveram presentes deputados de vários partidos, incluindo os líderes parlamentares do PS, Eurico Brilhante Dias, do Chega, Pedro Pinto, da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, a coordenadora e o líder parlamentar do BE, Catarina Martins e Pedro Filipe Soares (respetivamente), do deputado único do Livre, Rui Tavares, do ex-líder parlamentar do PSD e vice presidente da Assembleia da República, Adão Silva, além de membros da Mesa e funcionários do parlamento.

Os deputados do PCP e a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, não estiveram na iniciativa.

