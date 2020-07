Depois de ter ficado isolado, no debate, a defender estas duas propostas, e sob "fogo" do PS, que acusou os sociais-democratas de populismo, na hora de votar apenas o Chega e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues esteve ao lado do PSD no projeto de lei para a "participação obrigatória de pessoas da sociedade civil nas comissões parlamentares de inquérito".

Na generalidade, votaram contra PS, BE, PCP, CDS-PP, PEV e abstiveram-se o PAN e a Iniciativa Liberal.

Já no projeto de lei para extinguir a comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, substituindo-a por um conselho com personalidades externas à Assembleia, o PSD teve apenas o apoio do Chega.

Contra votaram PS, BE, CP, CDS, PAN, PEV, IL e absteve-se Cristina Rodrigues.

Aprovadas, com a ajuda da abstenção do PS, foram dois projetos de lei quanto ao direito de petição e outro quanto ao acompanhamento dos assuntos europeus pelo parlamento português.

