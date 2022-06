Uma petição da iniciativa do professor Arlindo Ferreira, dois projetos de resolução, do PCP e do Bloco de Esquerda, e um projeto de Lei do PAN a defender a eliminação das vagas para a progressão na carreira foram hoje rejeitados com os votos contra do PS e Iniciativa Liberal, abstenção da bancada social-democrata e votos favoráveis do PCP, BE, PAN, Livre e Chega.

A iniciativa do PCP recomendava ao Governo a "eliminação da imposição administrativa de vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente", por considerar que essas vagas são "uma barreira na progressão na carreira dos professores".

O Bloco de Esquerda apresentou uma iniciativa no mesmo sentido, com a deputada Joana Mortágua a recordar que existem professores que dão aulas há décadas e por isso deveriam estar no topo da carreira "mas estão presos no 4.º ou no 6.º escalões".

Todos os deputados que votaram favoravelmente as propostas associaram esta matéria à falta de professores nas escolas, lembrando que este é "apenas mais um ponto" que afasta docentes do ensino e torna a profissão pouco atraente.

O projeto de lei do PAN também defendia a revogação do atual sistema de acesso.

