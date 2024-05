"Foi manifestada ao ministro preocupação com o facto de não se verificar o aproveitamento útil, efetivo, dos aeroportos que foram construídos no país", disse o vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças, João Mpilamosi, aos jornalistas, no final de uma audição parlamentar ao ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu.

Na audição pela Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, esta quinta-feira, os deputados recomendaram ao ministro que o plano seja submetido ao parlamento por altura da apresentação do Orçamento Geral do Estado para 2025.

"Quase todas as províncias têm um aeroporto, com todo o equipamento, muitos inclusive superam os aeroportos que temos na região austral, e pelo facto de não ter se registado um aproveitamento útil e efetivo desses aeroportos foi recomendado que num prazo de seis meses, na altura da apresentação do OGE, se apresentasse um plano de viabilidade técnica e económica que evidencie a sua rentabilidade", disse.

Ricardo de Abreu referiu que os deputados exprimiram preocupação em o setor garantir a viabilidade e sustentabilidade dos aeroportos disponíveis, "alguns com tráfico muito baixo", e sobre como vão promover um plano de dinamização desses aeródromos.

"Essa é uma questão que vamos endereçar sem sombra de dúvidas", garantiu o ministro quando falava à imprensa no final da audição, que durou mais de cinco horas.

NME // ANP

Lusa/Fim