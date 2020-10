O projeto de pesolução relativo a Manuel Rabelais, número 66 da lista de efetivos, do círculo eleitoral nacional do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), foi aprovado com 170 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

Com a aprovação da resolução vai agora prosseguir o processo contra Manuel Rabelais, acusado e pronunciado dos crimes de peculato na forma continuada, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais, puníveis com a pena superior a dois anos de prisão, cometidos enquanto diretor do Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional de Marketing da Administração (GRECIMA).