Pelas 14:30 de quinta-feira, dia 05 de outubro, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai abrir as portas do parlamento para visitas livres, que decorrerão até às 18:00.

O programa divulgado conta com a atuação do coro infantil da Universidade de Lisboa, e ainda o lançamento do livro "A melhor amiga da menina República", da autora Isabel Zambujal e do ilustrador Bernardo Carvalho.

Pelas 17:00, a banda da Armada irá atuar no jardim interior do Palácio de São Bento.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de ver a exposição evocativa do centenário do nascimento da poetisa Natália Correia, que se encontra junto à Biblioteca Passos Manuel e a exposição fotográfica da Coleção Joshua Benoliel, no claustro.

A revolução republicana em Portugal aconteceu há quase 113 anos, em 05 de outubro de 1910, e pôs fim a séculos de monarquia. A Constituição de 1911 estabeleceu, na altura, os fundamentos deste novo regime político.

O período da I República, marcado por uma forte instabilidade política, terminou com o golpe militar de 28 de Maio de 1926, que dissolve o parlamento e instaura uma ditadura militar.

