Esta freguesia, que há 10 anos tinha 180 residentes, foi a que perdeu percentualmente mais população, segundo os resultados preliminares dos Censos de 2021, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Longa, outra freguesia de Tabuaço, é a segunda freguesia com maior variação populacional no continente desde 2011: perdeu -43,5% da sua população e conta nos Censos de 2021 com 209 habitantes.

No distrito de Bragança estão localizadas três das 10 freguesias com maior variação populacional entre os dois Censos.

Em Vilares da Vilariça, em Alfândega da Fé, moram 132 pessoas, menos -38,9% do que em 2011, Vilar Seco (Vimioso) tem 116 habitantes, menos -35,9% do que há 10 anos, e Pereiros (Carrazeda de Ansiães) perdeu -35,7% dos seus residentes, tendo agora 151.

No distrito de Viana do Castelo, há duas freguesias neste grupo de freguesias com maior variação populacional: Fiães (Melgaço) tem 146 habitantes, menos -38,9% em relação a 2011, e Senharei, em Arcos de Valdevez, perdeu -37,1% dos residentes, para os 163 atuais.

Entre as 10 freguesias com maior variação populacional estão também Giões (Alcoutim, distrito de Faro), que perdeu -40,6% da população para 152 habitantes, Almofala e Escarigo (Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda) que tem agora 180 residentes, -35,7% do que em 2011, e São João do Peso (Vila de Rei, Castelo Branco), que tem menos -35,3%, num total de 132 pessoas.

No sentido contrário, Longueira/Almograve, em Odemira (Beja), foi a freguesia que ganhou percentualmente mais habitantes desde 2011, com uma variação de +72,4%, para 2.338 pessoas.

Rapoula do Coa (concelho do Sabugal e distrito da Guarda), é a freguesia com maior variação positiva que se segue, com um crescimento de +37,4%, para 268 habitantes.

Segundo os Censos, Portugal tem hoje 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011, dos quais 4.917.794 homens (48%) e 5.430.098 mulheres (52%).

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.

