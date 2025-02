"A minha geração está a começar a olhar para o trabalho de uma forma diferente e eu espero que este filme seja uma contribuição para essa nova visão. Uma geração mais velha associava a [sua] identidade com a do trabalho e a minha geração já não vai na lengalenga. Já nos apercebemos de que trabalhamos muito e temos poucas recompensas; não vêm do salário", afirmou Laura Carreira em entrevista à agência Lusa.

Nascida no Porto em 1994, Laura Carreira vive desde os 18 anos em Edimburgo, na Escócia, onde se licenciou em realização de cinema e onde trabalha desde então.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção, numa coprodução entre Portugal e o Reino Unido, e foi rodada na Escócia com atores e não-atores, numa história na qual volta a abordar o mesmo tema que a tem ocupado desde as curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020): O trabalho.

Laura Carreira explica que o interesse em abordar este assunto surgiu da sua própria experiência pessoal, de começar a trabalhar, de ter horários, responsabilidades e de pensar no futuro: "OK, agora isto é assim? Durante quantos anos vai ser assim? Acho que é uma crise permanente da qual nunca saí. Desde essa altura, tento fazer filmes sobre o trabalho".

Ao mesmo tempo, esta reflexão coincidiu com a altura em que estava a estudar cinema, a ver filmes e a constatar que as narrativas têm poucas personagens a trabalhar.

"Eu achava estranho, porque o trabalho faz tanto parte da nossa vida. A primeira pergunta que fazemos quando conhecemos alguém é 'O que é que fazes?'. Percebo esse lado de os filmes servirem para entreter, mas acho que é importante questionar porque é que queremos tanto que o cinema seja uma escapatória. Do que é que estamos a escapar?", perguntou a realizadora.

Laura Carreira fez da ficção esse território de questionamento, porque o documentário parece expor demasiado as pessoas sobre as quais quer contar histórias, disse.

Em "On Falling", Aurora (a atriz Joana Santos) é uma jovem portuguesa, emigrada na Escócia, que trabalha num armazém como 'picker', a recolher os produtos que os consumidores compram a uma determinada marca ou loja.

Com um trabalho monótono, solitário, repetitivo, desumanizado e mal pago, Aurora tem grandes dificuldades em subsistir e sente-se alienada, só e incapaz de socializar no trabalho e em casa, num apartamento que divide com outros emigrantes.

"As consequências psicológicas do trabalho, para mim, eram um tema quase tão forte como o do trabalho em si. Este filme também foi, para mim, uma tentativa de chegar a esse lado mais desconfortável, que nem sempre é fácil de falar: Quando o trabalho limita tanto a vida e um salário nem sequer garante os mínimos. A vida das pessoas torna-se na vida da Aurora", alertou Laura Carreira.

E é por isso que diz que "On Falling" pode ser um contributo seu e da sua geração para refletir sobre o valor do trabalho e sobre as condições às quais as pessoas se sujeitam para viver.

"E há esse outro aspeto: Esta quase noção de pobreza que não é só financeira, é existencial. Uma pobreza nas conversas, nas relações. [É] sobre uma certa carência de vários elementos, afetiva, financeira, de significado. É um estudo destas várias carências", enumerou.

"On Falling" tem alguns elementos da vida da realizadora, pela experiência dos primeiros anos a viver na Escócia, da condição de emigrante, da partilha de apartamentos e da necessidade de ter trabalhos enquanto fez as primeiras curtas-metragens, das quais não obteve remuneração.

Em "On Falling" é a primeira vez que recebe um salário, disse. "Para mim é uma relação recente, de conseguir viver do cinema e não é fácil. Estou a promover este filme e a tentar escrever o próximo. É uma indústria difícil de se manter", disse.

"On Falling" já foi exibido em mais de uma dezena de festivais, tendo sido premiado no Festival de San Sebastian (Espanha), onde Laura Carreira venceu o prémio de melhor realização, no Festival de Cinema de Londres e no Festival de Tessalónica (Grécia), no qual Joana Santos foi distinguida pela interpretação.

A próxima longa-metragem, que será produzida no Reino Unido novamente pela Sixteen Films (produtora cofundada pelo cineasta Ken Loach) e também pela Film4 Productions, está ainda em fase de escrita, mas sabe-se que será com uma personagem num escritório.

Apesar de estar há mais de uma década fora de Portugal, Laura Carreira quer manter a ligação ao país e quer um dia fazer "um filme completamente em português e em Portugal".

"Tenho a família aí, até aos 18 anos vivi em Portugal, ainda tenho muitas conexões aí. Ainda não sou suficientemente escocesa", disse.

"On Falling" estrear-se-á nos cinemas no Reino Unido a 07 de março e em Portugal a 27 desse mês.

