Ao décimo ano, a organização reformulou os prémios, criando a categoria "Melhor curta-metragem do festival", que o júri decidiu atribuir à ficção do realizador paquistanês, que teve estreia nacional em Leiria.

"Murder tongue", lançado em 2022, revisita uma página trágica da história política e social do Paquistão, há três décadas, aplicando no título um jogo de palavras entre língua materna, "mother tongue", e língua assassina, "murder tongue"

Em Leiria, o vencedor da "Melhor curta-metragem" foi escolhido "pelo conteúdo, pela forma", revelando-se "um filme incómodo, que nos corta a respiração, nos conduz pelo inferno e termina de forma desconcertante", assinalou o júri na argumentação divulgada.

Nesta categoria foram atribuídas menções honrosas a "The Record", do suíço Jonathan Laskar, e a "A Day, That Year", Stanley Xu, de Taiwan.

"Murder tongue" valeu ainda a Ali Sohail Jaura o prémio para "Melhor ficção internacional", enquanto o troféu de "Melhor ficção nacional" foi para "Ten with a flag", de Vasco Alexandre.

Entre os documentários, "Nada Para Ver Aqui", de Nicolas Bouchez, foi escolhido como melhor curta nacional, pelo "olhar poético sobre a cidade e as suas metamorfoses", enquanto o prémio internacional ficou reservado para "Foam horse", do espanhol Juanjo Rueda.

Na animação, "Slow light", da dupla polaca Katarkyna Kijek e Przemyslaw Adamski, ganhou entre os filmes estrangeiros. A nível nacional, "Ice merchants", de João Gonzalez, foi o eleito, pela "proposta plástica e sonora que recorre a uma linguagem simples e universal", de forma a contar "uma estória comovente".

"Ice merchants" venceu ainda o Prémio do Público, enquanto "Foxtale", de Alexandra Allen, foi a "Melhor curta-metragem para crianças", outra das novas categorias do festival, que colocou a votar o público infantil.

A programação do Leiria Film Festival prossegue até segunda-feira.

