O paquete norte-americano "Disney Magic" deveria atracar em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, pelas 07:00 da manhã de domingo, "com cerca de 1.300 passageiros e mais de 1.000 tripulantes", o que constituiria a "centésima escala de navios de cruzeiros nos Açores, em 2022".

O paquete visitaria a ilha de São Miguel pelo "sétimo ano consecutivo", durante a travessia atlântica, que liga Miami a Barcelona, "depois de duas escalas técnicas, em 2020 e em 2021", segundo a empresa Portos dos Açores.

A empresa destaca que, num "importante ano para a consolidação da retoma da atividade de cruzeiros", os Açores "têm assumido uma crescente dinâmica neste setor", o que se tem traduzido no registo de "um significativo incremento no número de escalas na região" este ano.

De acordo com a empresa, as projeções para o primeiro semestre indicam que os valores no número de escalas de cruzeiros "podem ser superados, em mais de 30%, relativamente aos obtidos em período homólogo de 2019".

Naquele último ano pré-pandemia de covid-19, a 100.ª escala de cruzeiros foi assinalada "durante o mês de agosto", adianta ainda a Portos dos Açores.

A Portos dos Açores assinala também "a atratividade das ilhas" e "a posição cada vez mais consolidada" do arquipélago "nas grandes rotas traçadas pelos principais armadores e operadores da atualidade".

JME (APE) // VAM

Lusa/Fim