Após a oração do Regina Coeli, na Praça de São Pedro, o Papa explicou que esta viagem ao centro da Europa, de 28 a 30 de abril, coincide também com "o deslocamento de tantas pessoas que põe na ordem do dia urgentes questões humanitárias".

Por isso, o tema da migração e da dura política migratória do Governo de Viktor Orban também estará presente nesta viagem.

"Na próxima sexta-feira viajarei para Budapeste, Hungria, por três dias. Completarei a viagem que fiz em 2021 para o Congresso Eucarístico Internacional. Será também uma viagem ao centro da Europa, onde continuam a soprar os ventos gelados da guerra, enquanto o deslocamento de tantas pessoas colocou em agenda urgentes questões", afirmou Francisco.

O Papa cumprimentou "com carinho os irmãos e irmãs húngaros que aguardam a visita". "Sei que se estão a preparar com muito esforço para a minha visita. Agradeço sinceramente a todos vocês. Peço a todos que me acompanhem nesta viagem com a oração", concluiu.

Francisco aproveitou a oportunidade para lembrar os "nossos irmãos e irmãs ucranianos, ainda atingidos por esta guerra".

Durante a sua viagem a Budapeste, o Papa reunir-se-á com as autoridades do país e terá também um encontro com refugiados, muitos deles ucranianos.

