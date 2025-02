Na quarta-feira, o Papa foi obrigado a interromper a leitura da catequese durante a Audiência Geral no Vaticano, devido à bronquite que sofre há vários dias.

Apesar de ter sido diagnosticado com bronquite na semana passada, o Papa, de 88 anos, tem continuado as suas atividades e audições e fez uma aparição pública no domingo.

Francisco luta há muito tempo contra problemas de saúde, incluindo longos episódios de bronquite. Usa andarilho ou bengala para se movimentar pelo seu apartamento e recentemente caiu duas vezes, magoando o braço e o queixo.

