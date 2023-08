"O papa decide mudar o seu discurso como pastor perante os fiéis que estão à sua frente", explicou Matteo Bruni, que esclareceu que não se trata de um problema de visão.

Acrescentou que na casa paroquial no bairro da Serafina, em Lisboa, não terminou a sua mensagem porque "havia um problema de iluminação" e, como o próprio pontífice explicou, não queria cansar a vista.

Desde a sua chegada a Lisboa, na quarta-feira, para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa preferiu saltar ou não ler os discursos preparados em três ocasiões, incluindo a Via-Sacra de sexta-feira, e hoje não leu a oração à Virgem que estava prevista e na qual se esperava que pedisse a paz.

No entanto, Matteo Bruni sublinhou que a paz foi pedida no quarto mistério do rosário, que rezou com jovens doentes e alguns prisioneiros, e que substituiu a oração prevista por uma Avé Maria.

O Papa também fez um apelo à paz numa mensagem publicada na rede social Twitter, a propósito da visita ao santuário de Fátima, consagrando a Maria a Igreja e o Mundo, especialmente os países em guerra.

Na mensagem acrescenta a seguir: "Alcançai-nos a paz. Vós, Virgem do Caminho, abri sendas onde parece que não há".

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.

