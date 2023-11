"Esperemos que aqueles que falarão na COP28 sejam estrategas capazes de pensar no bem comum e no futuro dos seus filhos e não nos interesses circunstanciais de alguns países ou empresas", afirmou hoje o Francisco na rede social X.

O Papa instou os participantes na reunião a "demonstrarem a nobreza da política".

Aos 86 anos, o Papa, que está com uma bronquite, foi forçado a cancelar a sua esperada visita ao Dubai para participar na conferência da ONU sobre o clima, que acontece entre hoje e 12 de dezembro.

O Vaticano está a ser representado na COP28 pelo seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Francisco, que fez da proteção ambiental uma pedra angular do seu pontificado de dez anos, seria o primeiro Papa a participar pessoalmente de uma cimeira do clima desde que as reuniões começaram em 1995.

CSR // APN

Lusa/Fim