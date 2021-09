"Nestes momentos turbulentos, em que os afegãos procuram refúgio, rezo pelos mais vulneráveis, para que muitos países acolham e protejam quem busca uma vida nova e também oro pelos deslocados internos, para que recebam a assistência e proteção necessárias", disse o Papa, após a celebração dominical do Angelus.

O Papa desejou ainda que "os jovens afegãos recebam educação, essencial para o desenvolvimento humano" e que "todos os afegãos, tanto em casa como em trânsito ou nos países de acolhimento, vivam com dignidade, em paz e fraternidade com seus vizinhos".

O aeroporto de Cabul retomou os voos nacionais no sábado após ter paralisado em 15 de agosto último, garantindo apenas voos de evacuação até segunda-feira, quando saíram do país as últimas tropas norte-americanas.

Segundo relatórios, as forças dos EUA, as últimas forças estrangeiras a deixar o Afeganistão, destruíram algumas instalações e equipamentos técnicos no aeroporto de Cabul antes de deixar o país.

O Papa lamentou ainda as mortes e danos causados pelo furacão Ida nos Estados Unidos, que matou quase cinquenta pessoas na região nordeste e causou grandes danos.

"Que o Senhor receba as almas dos mortos e apoie todos os que sofrem com esta calamidade", frisou, a propósito do furação Ida, considerado o quinto furacão mais forte da história dos Estados Unidos.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará os estados de Nova York e Nova Jersey na terça-feira para verificar os estragos causados no terreno, anunciou a Casa Branca no último sábado.

