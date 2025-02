"Tal como nos últimos dias, o Papa está agora a descansar e passou a noite de forma tranquila", afirmou o Vaticano no comunicado matinal, depois de o último relatório médico de quinta-feira ter revelado melhorias no estado de saúde de Francisco.

O chefe de Estado do Vaticano "deixou para trás a fase crítica", disseram fontes do Vaticano à agência de notícias espanhola EFE, com cautela, uma vez que o quadro clínico continua a ser considerado complexo.

O último boletim médico não incluía, pelo segundo dia consecutivo, a referência ao estado "crítico".

O mesmo boletim explicava ainda que o Papa estava a "alternar a oxigenoterapia de alto fluxo com a máscara de oxigénio", que fornece níveis mais baixos de oxigénio ao paciente.

Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado a 14 de fevereiro devido a uma bronquite e foi lhe depois diagnosticada uma pneumonia bilateral, uma situação particularmente alarmante devido à idade e ao facto de lhe ter sido retirada parte de um pulmão na juventude.

A situação clínica continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado sendo que vão ser necessários "mais dias de estabilidade clínica" para clarificar a evolução do estado de saúde.

Na quinta-feira, Francisco fez a fisioterapia respiratória prescrita nos últimos dias, mas também o repouso obrigatório.

Além disso, durante a tarde, foi rezar na capela localizada no décimo andar do hospital Gemelli de Roma, a cujas portas os fiéis levaram flores e velas para lhe desejar uma rápida recuperação.

Depois, como nos últimos dias, dedicou-se ao trabalho, como o estudo e a assinatura de documentos.

Neste momento, todos os eventos de sábado e a cerimónia religiosa (Angelus) de domingo foram cancelados.

PSP // SB

Lusa/Fim