No quinto dia da JMJ, Francisco estará cerca de duas horas em Fátima, onde rezará pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia, e recitará o terço. Depois, regressará a Lisboa às 11:00, estando a sua chegada prevista para cinquenta minutos depois.

A visita do Papa no âmbito da JMJ é a sétima de um pontífice em funções a Portugal, tendo Fátima como denominador comum.

Esta é a segunda deslocação de Francisco a Portugal, depois de, em 2017, ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das "aparições" e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto.

A JMJ, que está a decorrer desde terça-feira, em Lisboa, é considerado o maior evento da Igreja Católica e realiza-se pela primeira vez em Portugal.

