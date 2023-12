"Profundamente entristecido ao saber da perda de vidas e dos feridos causados pelo tiroteio na Universidade Charles, em Praga, Sua Santidade o Papa Francisco expressa a sua proximidade espiritual a todos os afetados por esta tragédia", lê-se no telegrama enviado em nome do Papa pelo seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Na mensagem, o Papa garantiu ainda à República Checa que irá dirigir ao país as suas "orações nestes tempos difíceis".

Um ataque realizado na quinta-feira numa universidade de Praga, onde um estudante checo começou a disparar indiscriminadamente contra os seus colegas, provocou 13 mortos, além do autor do tiroteio, que cometeu suicídio.

O ataque aconteceu num edifício localizado perto da Faculdade de Letras, no centro histórico da capital checa, onde se situam importantes locais turísticos, como a Ponte Carlos, do século XIV, sendo os motivos do crime ainda desconhecidos.

Segundo o chefe da polícia, Martin Vondrasek, a polícia começou a procurar o jovem antes mesmo do tiroteio, depois de o seu pai ter sido encontrado morto na vila de Hostoun, a oeste de Praga.

Além dos mortos, o tiroteio provocou 25 feridos, nove dos quais ficaram em estado grave, mas já estão estabilizados, de acordo com fontes hospitalares.

O Governo decretou que sábado será "dia de luto nacional", e às 12:00 tocarão as sirenes e será cumprido um minuto de silêncio.

