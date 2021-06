"Transmito a minha proximidade à família e a todas as pessoas que sofrem muito com estes contínuos ataques. A África precisa de paz e não de violência", afirmou Francisco, após a oração do Angelus.

Pelo menos cem civis foram mortos no norte de Burkina Faso, em Solhan, entre sexta-feira e sábado, o ataque mais mortal registado neste país desde o início da violência 'jihadista' em 2015, informaram fontes de segurança e locais.

"Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje [sábado], indivíduos armados realizaram um ataque mortal em Solhan, na província de Yagha. O balanço, ainda provisório, é de pelo menos cem mortos, homens e mulheres", disse, na altura, à agência de notícias AFP uma fonte de segurança.

O ataque e o número de mortos foram confirmados pelo Governo.

O chefe da Igreja católica pediu ainda aos religiosos e políticos que colaborem para esclarecer o que aconteceu no Canadá, referindo-se à descoberta de uma vala comum com restos mortais de crianças indígenas junto a um antigo internato na província de British Colúmbia.

"Uno-me aos bispos canadenses e a toda a Igreja Católica no Canadá para expressar a minha proximidade ao povo canadense traumatizado pela notícia chocante. A descoberta aumenta a consciência da dor e do sofrimento do passado. Que as autoridades políticas e religiosas do Canadá continuem a colaborar com determinação para lançar luz sobre aquele triste acontecimento", afirmou Francisco.

O papa notou ainda que "estes momentos difíceis" constituem também um apelo ao afastamento do modelo colonizador e ao diálogo "no respeito recíproco, reconhecimento dos direitos e do valor cultural".

