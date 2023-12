"Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Também hoje pedi ajuda a Monsenhor Ciampanelli [referindo-se a um dos seus assistentes] para ler, porque ainda tenho dificuldade. Estou muito melhor, mas canso-me ao falar", disse o Papa, no início da audiência geral realizada na sala de aula Paulo VI.

O Vaticano confirmou que na sexta-feira, Francisco irá à central Escadaria Espanhola, em Roma, para prestar homenagem à Imaculada Conceição, depois da recente "inflamação pulmonar" que o obrigou a suspender alguns compromissos e da qual está em recuperação com recurso a antibióticos.

A gripe levou-o a suspender alguns eventos e a viagem à cimeira do clima no Dubai, bem como a realizar audiências na sua residência papal, a Casa Santa Marta, bem como a oração dominical do Angelus, no Palácio Apostólico.

Paralelamente, o Vaticano confirmou a participação do Papa na missa pela Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina, no dia 12 de dezembro, às 18:00 locais.

PFT // SB

Lusa/Fim