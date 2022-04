O Papa chegou às 09:00 (08:00 TMG) ao arquipélago mediterrânico de Malta para uma visita de dois dias, informou a AFP.

O pontífice embarcou no aeroporto de Fiumicino, em Roma, utilizando uma plataforma reservada a pessoas com mobilidade reduzida, segundo os jornalistas que o acompanhavam na viagem.

Francisco sofre de ciática e de dores recorrentes na anca que o fazem coxear.

Na sexta-feira no Vaticano, durante uma audiência com representantes das comunidades indígenas do Canadá, o chefe da Igreja Católica mostrou claras dificuldades em mover-se.

Em julho de 2021, esteve hospitalizado durante 10 dias, após ter sido submetido a uma delicada operação ao cólon sob anestesia geral.

Em janeiro, teve de renunciar a um passeio no final da sua audiência geral semanal no Vaticano por causa de dores no joelho, tendo brincado com a situação, afirmando: "Dizem que acontece aos idosos, não sei porque me acontece".

Em fevereiro, foi obrigado a cancelar uma viagem a Florença pela mesma razão.

Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa em 2013 após a demissão surpresa do seu predecessor Bento XVI, o primeiro papa a renunciar ao trono de São Pedro desde a Idade Média.

