No segundo dia da visita a Portugal, Francisco terá durante a manhã um encontro com jovens estudantes na Universidade Católica, de onde seguirá para Cascais, para um encontro com jovens do Scholas Occurentes, um programa educacional que criou ainda enquanto arcebispo de Buenos Aires.

Depois de no primeiro dia ter marcado presença em várias cerimónias oficiais, e de ter celebrado as Vésperas, com membros do clero e agentes pastorais, na igreja do Mosteiro dos Jerónimos, o Papa terá hoje o primeiro grande encontro com jovens, numa cerimónia na qual são esperados muitos milhares de peregrinos, depois de na terça-feira cerca de 200 mil terem assistido à missa presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa.

A cerimónia no Parque Eduardo VII, esta semana batizado como Colina do Encontro, vai condicionar a circulação rodoviária na área, na qual estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada; e verde, com restrição condicionada.

Entre as zonas com restrição absoluta estão as avenidas António Augusto de Aguiar, Fontes Pereira de Melo e Liberdade. Está também proibida a circulação automóvel na rotunda do Marquês Pombal, Praça dos Restauradores, Rossio e na zona da Praça do Município.

Francisco, que estará em Fátima no sábado, volta a encontrar-se na sexta-feira à tarde na Colina do Encontro para a via sacra com os peregrinos.

A JMJ, que é o maior acontecimento da Igreja Católica, nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II (1920-2005), após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

