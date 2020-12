De acordo com o Vaticano, as mudanças envolvem a gestão e a organização da unidade, que passou a chamar-se Autoridade de Supervisão e Informação Financeira, ou ASIF.

Até sábado, era conhecida como AIF, ou Autoridade de Informação Financeira.

O presidente da nova autoridade, Carmelo Barbagallo, um antigo funcionário do banco central italiano disse que as alterações ordenadas por Francisco sob a forma de um novo estatuto iriam reforçar as responsabilidades de supervisão financeira da entidade.

Francisco pretende trazer maior responsabilidade e transparência ao Vaticano, dando continuidade aos esforços do seu predecessor, Bento XVI.

As atividades da ASIF passam a ser divididas em três unidades: vigilância, regras e assuntos jurídicos e informação financeira.

As suas funções incluem "supervisão destinada à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo", de acordo com o novo estatuto.

Ao assinar o estatuto, o Papa Francisco anunciou as "implementações progressivas dos gabinetes de supervisão em matéria de luta contra o branqueamento, combate ao terrorismo e proliferação das armas de destruição maciça" da Santa Sé.

Os escândalos financeiros têm perseguido o Vaticano durante décadas.

Um dos mais recentes centra-se num negócio imobiliário em Londres envolvendo um investimento de 350 milhões de dólares do Vaticano.

O caso está a ser investigado pelo Vaticano.

