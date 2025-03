Embora não esteja já em estado crítico, o Papa ainda recebe assistência respiratória, por cânulas nasais durante o dia e máscara de oxigénio à noite.

Na manhã de quinta-feira, o pontífice manteve a terapia e fisioterapia motora, antes de rezar, informou o Vaticano.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na noite de quarta-feira, o estado de saúde do Papa "permanece estável" e "uma radiografia de tórax confirmou as melhoras".

Na noite de quinta-feira, a sala de imprensa do Vaticano informou que o Papa manteve a fisioterapia respiratória durante o dia, referindo que lhe foi oferecido um bolo para celebrar os seus 12 anos de papado.

Um novo boletim médico será divulgado hoje à noite.

Francisco foi internado a 14 de fevereiro devido a um bronquite, tendo depois lhe sido diagnosticada uma pneumonia em ambos os pulmões.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde sua eleição, em 13 de março de 2013, representa um sério revés no ritmo frenético que o jesuíta argentino impôs a si mesmo até agora, apesar das advertências de quem o acompanha.

Segundo os médicos, a recuperação de um problema de saúde como o do Papa leva semanas a recuperar, mas pode demorar mais tempo no caso do pontífice, que teve o lobo superior do pulmão direito removido aos 21 anos e passou por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo duas operações sob anestesia geral e repetidas infeções respiratórias.

