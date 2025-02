A breve declaração do Vaticano não deu mais pormenores, depois de ter sido noticiado no sábado que "o estado do Santo Padre continua crítico" e que "de momento o seu prognóstico é reservado".

O Papa sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigénio de alto débito", explicou o relatório médico divulgado no sábado à tarde.

As "análises sanguíneas efetuadas hoje revelaram também trombocitopenia (plaquetas sanguíneas abaixo do normal), associada a anemia, que exigiu a administração de transfusões de sangue", referia o relatório.

A nota acrescentava ainda que Francisco continua "alerta" e "passou o dia sentado no sofá", embora com mais desconforto do que no dia anterior.

Tal como durante a conferência de imprensa de sexta-feira, os médicos da Policlínica Gemelli de Roma reiteraram que "o Papa não está fora de perigo".

Entretanto, no Vaticano, prosseguem as celebrações do Jubileu e hoje será celebrada a dedicada aos diáconos e, em substituição do Papa Francisco, o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Rino Fisichella, oficiará a missa na Basílica de São Pedro, sendo transmitido apenas o texto do Angelus escrito pelo Papa, como na semana passada.

Um novo relatório médico é esperado a meio da tarde.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro inicialmente devido a uma bronquite, mas a Santa Sé revelou na terça-feira que tinha desenvolvido pneumonia nos dois pulmões, uma infeção potencialmente fatal do tecido pulmonar.

Esta hospitalização, a quarta desde 2021, está a causar grande preocupação, uma vez que o Papa já se encontra debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e ao abdómen a dificuldades de locomoção.

MC // ACL

Lusa /Fim