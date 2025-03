Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral que, nas últimas semanas, provocou crises preocupantes, mas que agora apresenta uma "melhoria gradual e ligeira", com "uma boa" resposta à terapêutica, indicam as últimas informações.

Os médicos não emitiram relatório no domingo, mantendo uma posição cautelosa, uma vez que o quadro clínico continua a ser complexo e, por essa razão, o prognóstico permanece reservado.

O Papa está a repousar num apartamento privado no décimo andar do Gemelli, enquanto faz fisioterapia motora e respiratória.

Francisco passou três semanas longe dos olhos do mundo e a única vez que a voz papal se fez ouvir no exterior foi numa mensagem áudio em que agradecia aos fiéis que rezam pela recuperação do líder da Igreja Católica, todas as noites, na praça de São Pedro.

