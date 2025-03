"As condições clínicas do papa permaneceram estáveis nos últimos dias, e, por isso, demonstram uma boa resposta à terapêutica", lê-se no documento, citado pela Agência France Presse.

O papa está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas pulmonares.

