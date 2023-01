"Estou a pensar nas várias crises políticas em vários países do continente americano, com a sua quota-parte de tensões e formas de violência que aguçam os conflitos sociais", disse o Papa durante as suas saudações ao corpo diplomático.

E acrescentou: "Estou a pensar em particular no que aconteceu recentemente no Peru e nas últimas horas no Brasil".

Após várias horas de caos que fizeram lembrar a invasão do Capitólio, em Washington, após a derrota eleitoral do antigo Presidente norte-americano Donald Trump, há dois anos, as forças da ordem brasileiras recuperaram o controlo do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal, invadidos no domingo por centenas de opositores do novo chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta operação foram detidas pelo menos 300 pessoas.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

SMM // VM

Lusa/Fim