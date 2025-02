"O Papa descansou bem durante toda a noite", disse o Vaticano num breve comunicado no 12.º dia da hospitalização de Francisco, a mais longa desde a sua eleição em 2013.

Na segunda-feira, o boletim clínico da tarde indicava que as condições clínicas do Papa Francisco registaram uma leve melhoria, com os médicos a lembrarem, tendo em conta a complexidade do quadro clínico, ser necessária prudência e a manterem um prognóstico reservado.

O Papa foi hospitalizado em 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, que agravou o seu estado de saúde.

