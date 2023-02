"Neste momento, não tenho isso na minha agenda", disse Francisco ao Civita Cattolica, na declaração mais clara que fez até hoje sobre o assunto da sua eventual renúncia, por razões de saúde.

Para justificar a carta de renúncia que escreveu dois meses depois da sua eleição, o Papa disse que se tratou apenas de uma precaução.

"Fiz isso caso tivesse algum problema de saúde que me impedisse de exercer o meu ministério e não estivesse plenamente consciente e em condições de renunciar", disse o Papa ao Civita Cattolica.

"No entanto, isso não significa de forma alguma que os papas renunciantes devam tornar-se, digamos, uma 'moda', uma coisa normal", esclareceu Francisco, acrescentando que o ministério papal deve ser "ad vitam" (para toda a vida).

Em comentários anteriores, Francisco tinha elogiado a decisão do seu antecessor, Bento XVI, de renunciar quando sentiu que, devido à idade avançada, não seria mais capaz de desempenhar as suas funções.

Bento XVI morreu em janeiro, quase uma década depois de renunciar ao papado.

O Papa Francisco, com 86 anos, foi submetido a uma cirurgia em 2021 para reparar um estreitamento do intestino e tem sido acometido de fortes dores no joelho que o levaram a usar, com frequência, uma cadeira de rodas.

