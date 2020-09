Na Praça de São Pedro cheia de fiéis, apesar da chuva que caía, compareceram muitos migrantes que frequentam as escolas de língua e cultura italiana da comunidade e alguns refugiados que passaram pelos corredores humanitários, organizados pelo movimento Católica da comunidade de San Egídio.

O pontífice recordou que este ano a sua mensagem para esta jornada foi dedicada aos deslocados internos, "obrigados a fugir como aconteceu com Jesus e a sua família", acrescentando: "aos migrantes e aos que assistem vão a nossa memória e a nossa oração".

No rede social Twitter, o Papa dedicou duas mensagens a este dia e pediu para orar "pelos milhões de refugiados que, como Jesus, Maria e José na fuga para o Egito, vivem situações de medo, incerteza e desconforto todos os dias".

"Somos chamados a reconhecer nos rostos dos refugiados o rosto de Cristo faminto, sedento, nu, doente, estrangeiro e aprisionado, que nos desafia", escreveu Francisco.

Nas mensagens do Angelus, o Papa referiu-se ao Dia do Turismo que hoje também se celebra e sublinhou que a pandemia "atingiu de forma dramática este setor tão importante para alguns países" e encorajou os seus trabalhadores, incluindo as pequenas empresas, as famílias e os jovens a quem desejou que "tudo possa ser resolvido."

O Papa também expressou sua preocupação com os episódios de violência na região do Cáucaso e pediu "gestos concretos de boa vontade de fraternidade que levem a resolver os problemas não com o uso da força e das armas, mas com o diálogo e as negociações".

