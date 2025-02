"As condições clínicas do Santo Padre permanecem críticas, mas estáveis. Não se registaram episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", refere o boletim médico divulgado hoje à noite pelo Vaticano.

O Papa Francisco está a receber oxigénio e a ligeira insuficiência renal que sofreu no domingo "não é motivo de preocupação".

Segundo o Vaticano, o Papa, de 88 anos, foi submetido a uma tomografia computadorizada para verificar o estado da infeção pulmonar, mas os resultados do exame ainda não foram divulgados.

Os médicos afirmam que o prognóstico continua a ser reservado.

"De manhã, depois de ter recebido a Eucaristia, retomou as suas atividades profissionais", referiu o Vaticano.

De acordo com a Santa Sé, Francisco estava hoje suficientemente bem para se reunir no Hospital Gemelli, em Roma, com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e respetivo adjunto para aprovar novos decretos de candidatos a possíveis santos.

Na segunda-feira à noite, os médicos haviam dito que Francisco continuava em estado crítico com pneumonia dupla, mas relataram uma "ligeira melhoria" em alguns resultados laboratoriais.

No boletim mais otimista dos últimos dias, o Vaticano disse que Francisco tinha retomado o trabalho a partir do seu quarto de hospital, telefonando para uma paróquia na cidade de Gaza com a qual tem mantido contacto desde o início da guerra.

No domingo, o Vaticano disse que o Papa continuava em estado crítico e que alguns exames de sangue indicavam uma insuficiência renal leve, mas sob controlo.

O Papa Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, que agravou o seu estado de saúde.

