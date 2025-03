Na segunda-feira, os médicos afirmaram que a vida do Papa, de 88 anos, já não se encontrava em perigo, face às melhorias registadas.

O líder da Igreja Católica mostrou-se bem disposto e conversou com as pessoas que o rodeavam no hospital ao longo do dia.

Segundo os serviços de imprensa do Vaticano, Francisco retomou hoje de manhã as suas terapias, tanto farmacológicas como de fisioterapia respiratória e motora.

