O Papa teve alta no domingo, após 38 dias de internamento no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma grave infeção respiratória.

Sobre a possível participação de Francisco nos próximos eventos religiosos, como nos ritos da Semana Santa, a assessoria de imprensa do Vaticano declarou que ainda é "prematuro" falar sobre esta questão.

Francisco continua a realizar tratamento com medicamentos e fisioterapia, e o tempo de oxigénio através de cânulas nasais foi reduzido, referiu o Vaticano, sublinhando que as suas análises ao sangue estão dentro dos limites normais.

A fonte acrescentou que, apesar de estar em isolamento no seu apartamento no segundo andar da Casa de Santa Marta, o Papa está de bom humor. Francisco continua a frequentar a missa todas as manhãs na capela da residência, trabalha um pouco com os seus colaboradores, mas ainda não recebeu visitas.

A próxima oração do Angelus, realizada todos os domingos, também será transmitida por escrito, como nas últimas semanas. O Vaticano divulgou os próximos eventos religiosos na quinta-feira, incluindo os ritos da Semana Santa, mas sem indicar quem os vai celebrar.

O Vaticano afirmou que será preciso verificar "como a saúde do Papa progride nas próximas semanas para avaliar a sua possível presença, e em que condições, nos ritos da Semana Santa".

Sobre se o Papa poderá dar a bênção "Urbi et Orbi" no domingo de Páscoa ou se irá presidir à canonização do jovem Carlo Acutis em 27 de abril, que são da responsabilidade dos papas, a assessoria de comunicação do Vaticano afirmou que "é prematuro abordar a questão".

Fontes do Vaticano explicaram que nada tinha sido ainda organizado para a Semana Santa, mas que estavam a estudar um "plano B" para substituir Francisco, talvez com vários cardeais em cada rito, durante um dos períodos mais importantes para a Igreja Católica, enquanto o Papa poderia participar em momentos específicos.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, declarou na quinta-feira que Francisco "talvez" não consiga trabalhar "como antes", mas que "serão encontradas formas" para que o possa fazer "em qualquer caso".

CSR//APN

Lusa/Fim