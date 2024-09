O voo da Ita Airways que transportou o papa, a delegação do Vaticano e 75 jornalistas aterrou no aeroporto internacional de Jacarta pouco antes das 11:30 (05:30 em Lisboa), após 13 horas de voo, como previsto.

O papa foi recebido no aeródromo pelo ministro dos Assuntos Religiosos da Indonésia, Yaqut Cholil Qoumas, e vai passar o resto do dia a descansar do voo e a habituar-se à diferença horária.

Na quarta-feira, inicia a agenda oficial na Nunciatura, onde vai permanecer em Jacarta durante os próximos dias, e vai cumprimentar alguns dos imigrantes e pobres atendidos pela Comunidade de Sant'Egídio no país.

De acordo com as autoridades indonésias, cerca de 4.300 soldados e 4.700 agentes da polícia, bem como franco-atiradores, foram destacados para garantir a segurança do papa durante os vários eventos no país asiático, entre 03 e 06 de setembro.

O líder católico, de 87 anos e com uma saúde frágil, é também acompanhado por membros da Guarda Suíça do Vaticano.

Este é o terceiro papa a visitar a Indonésia, depois de Paulo VI, em 1970, e João Paulo II, em 1989, e espera-se que Francisco destaque o diálogo com o Islão e as religiões do arquipélago, bem como a luta contra as alterações climáticas.

Durante a visita, Francisco vai reunir-se com o Presidente cessante, Joko Widodo, e com representantes religiosos, além de participar num evento inter-religioso na mesquita Istiqlal, em Jacarta, e celebrar missa no estádio Gelora Bung Karno, que deve contar com a presença de 80 mil pessoas.

Os católicos representam apenas 3,1% dos 270 milhões de habitantes da Indonésia, mas esta continua a ser a terceira maior população católica da Ásia, depois das Filipinas e da China, enquanto os muçulmanos representam 89,4%.

A Indonésia, que geralmente pratica um tipo de Islão moderado, tem assistido a um aumento da influência de grupos radicais nas últimas duas décadas, embora estes tenham estado menos ativos nos últimos anos, de acordo com a agência de notícias EFE.

Francisco, que tem problemas de mobilidade que o obrigam a usar uma cadeira de rodas, vai visitar ainda Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura, naquela que é a mais longa viagem que fez enquanto papa.

CAD // EJ

Lusa/Fim