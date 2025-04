O pontífice levantou as mãos para acenar à multidão, que ficou de pé e aplaudiu, enquanto era levado para a frente do altar na praça.

"Bom domingo para todos" e "muito obrigado", disse o Papa à multidão.

A voz do pontífice soou mais forte do que quando se dirigiu aos simpatizantes no exterior do hospital Gemelli no dia da sua alta, a 23 de março, depois de ter lutado contra uma pneumonia potencialmente fatal durante cinco semanas de internamento.

