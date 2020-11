Durante a sua homília, o Papa perguntou: "E se eles nos esperam no céu, porquê viver com pretensões terrenas? Porquê preocupar-se em ganhar um pouco de dinheiro, fama, sucesso e todas as coisas efémeras? Porquê perder tempo a reclamar da noite enquanto a luz do dia nos espera?".

Comentando a traição dos apóstolos a Jesus depois da sua morte, o Papa advertiu que "existe um sonho perigoso, o sonho da mediocridade".

Sem impulsos de amor a Deus, sem esperar pela sua novidade, as pessoas tornam-se "medíocres, mornas, mundanas e isso corrói a fé porque a fé é o oposto da mediocridade", vincou.

A missa voltou hoje, como durante o consistório de sábado, a ser uma cerimónia marcada pela pandemia de covid-19 com apenas cerca de 100 fiéis, familiares e parentes dos novos cardeais.

Entre os 13 novos cardeais estavam o arcebispo de Santiago do Chile, o espanhol Celestino Aós, o bispo emérito de San Cristóbal de las Casas (México) e o mexicano Felipe Arizmedi Esquivel.

Devido à pandemia, dois cardeais não puderam chegar a Roma, nomeadamente Cornelius Sim, vigário apostólico de Brunei e José F. Advincula, arcebispo de Capiz (Filipinas).

