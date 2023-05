Numa mensagem em vídeo hoje divulgada pela organização da JMJ, o Papa afirma que "participar na Jornada é uma coisa linda", pedindo aos jovens que se preparem para aquele acontecimento que vai decorrer em Lisboa entre 01 e 06 de agosto.

"Preparem-se para este momento entusiasmante, ponham lá a vossa esperança, porque se cresce muito numa Jornada como esta. Não nos damos conta, mas coisas ficam dentro de nós, os valores ficam, as relações construídas com os jovens de outros países, os encontros, tudo fica dentro de nós", diz o Papa nesta mensagem de perto de dois minutos, na qual assegura que "a Igreja tem a força dos jovens".

Francisco sublinha que faltam três meses para o encontro mundial de jovens em Lisboa, e não deixa de fora da sua mensagem as dificuldades que muitos que querem participar estarão a viver.

"Imagino as coisas que têm na cabeça. Como fazer, como pedir licença do trabalho, dos estudos, como arranjar dinheiro para a viagem, tantas preocupações...", diz o Papa, que exortam os jovens a seguirem em frente, "olhando sempre para esse horizonte" que é a participação na JMJ.

Na mensagem, Francisco pede ainda aos jovens que se preparem bem e olhem para as suas raízes, procurando estar com os idosos.

"Muitos de vocês têm avós. Visitem os avós e perguntem-lhes: 'no vosso tempo havia Jornada da Juventude?'. De certeza que não. 'E o que é que acham que eu devo fazer?'. Falem um pouco com os avós, porque eles dão-vos sabedoria, mas sigam sempre em frente", afirma o Papa Francisco, que termina a mensagem com um "Espero-vos em Lisboa. Tchau!".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

JLG // SB

Lusa/Fim