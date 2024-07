"Permanecendo perto dos idosos, reconhecendo o papel insubstituível que eles têm na família, na sociedade e na Igreja, também nós receberemos tantos dons, tantas graças e tantas bênçãos", afirma Francisco na sua conta na rede social X (ex-Twitter).

Francisco estabeleceu em 2021 que a Igreja Católica celebrasse o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no quarto domingo de julho de cada ano, este ano calha no dia 28 de julho.

Durante o seu pontificado, Francisco fez frequentemente referências à importância de cuidar dos idosos e dar-lhes valor.

Na edição deste ano, enfatizou a necessidade de não abandonar os idosos e não deixá-los sozinhos no quadro de uma sociedade individualista onde muitas vezes "são vítimas" do que chama de "cultura do descarte".

