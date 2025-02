De acordo com informação citada pela agência de notícias Associated Press (AP), o Papa recebeu também transfusões de sangue devido a um problema associado a anemia e encontra-se com mais dores do que na sexta-feira.

"O Santo Padre continua desperto e passou o dia numa cadeira, apesar de ter mais dores do que ontem [sexta-feira]; neste momento o prognóstico é reservado", lê-se no comunicado que está a ser divulgado pelas agências internacionais de notícias.

