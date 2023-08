"Foi um encontro muito bom e cordial, foi como se fossemos recebidos por um avô" contou o padre Anturin, que liderou o grupo, que esteve cerca de meia hora na Nunciatura Apostólica com o Papa, que também recebeu um grupo de jovens ucranianos.

Anturin, Vigário Geral do Vicariato Apostólico da Anatólia, contou que, durante o encontro, os jovens rezaram com Francisco e cantaram o hino da Turquia, mostrando-se emocionado com o facto de o Papa ter oferecido um bolo a uma das jovens do grupo, que hoje celebra 23 anos, a quem todos cantaram os parabéns.

"O Papa emociona verdadeiramente pela sua humanidade, pela sua humildade e sobretudo amizade", afirmou o padre turco, acrescentando que Francisco "falou aos jovens da necessidade de reconstruir as cidades depois do terramoto e também da importância de cada um se reconstruir a si próprio a cada dia".

Segundo o responsável do grupo, logo após o terramoto, que também atingiu a Síria e causou mais de 50.000 mortos, o Papa entrou em contacto com a Igreja turca, que tem apoiado.

"Logo após o terremoto na Turquia, o Papa entrou em contacto connosco e até agora sempre nos apoiou e, por isso, quis receber jovens de que vêm de várias cidades turcas afetadas pelo terramoto", afirmou.

O sacerdote considerou que o grupo que lidera, que integra jovens de Anatólia, Izmir e Istambul, "representa todas as cores da pequena Igreja de Turquia", pois são oriundos de várias confissões e procedências da Igreja turca.

Em comunicado, a Santa Sé refere que "o Papa Francisco expressou sua proximidade com o sofrimento experimentado por aqueles que sofreram a devastação causada pelo terremoto, reconhecendo sua coragem e o desafio de 'reconstruir, também em vida'".

Durante o encontro com os jovens turcos, Francisco fez uma breve aparição numa das varandas da Nunciatura, acenando a dezenas de peregrinos que, junto às barreiras de segurança, lhe pediam que fosse à janela.

O Papa está desde quarta-feira em Lisboa, para presidir à Jornada Mundial da Juventude, onde são esperadas até domingo mais de um milhão de pessoas, naquele que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

