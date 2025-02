"O estado clínico do Santo Padre é estável. As análises sanguíneas, avaliadas pela equipa médica, mostram uma ligeira melhoria, especialmente nos índices inflamatórios", refere o último relatório médico.

O Papa Francisco foi internado sexta-feira no hospital Gemelli de Roma em estado "razoável", depois de a sua bronquite se ter agravado.

Na segunda-feira, os médicos afirmaram que o Papa tinha desenvolvido uma infeção polimicrobiana do trato respiratório, ou seja, uma mistura de vírus, bactérias e possivelmente outros organismos.

Após o comunicado de terça-feira, que suscitou preocupações sobre o estado do pontífice, por revelar que o mesmo havia desenvolvido uma pneumonia bilateral, a última comunicação do Vaticano mostra-se um pouco mais tranquilizadora.

"Depois do pequeno-almoço, o Papa leu alguns jornais e depois dedicou-se a atividades de trabalho com os seus colaboradores mais próximos" e "antes do almoço recebeu a Eucaristia", refere o comunicado.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou hoje o Papa, e disse que "está bem-disposto" e "não perdeu o seu proverbial sentido de humor".

A chefe do executivo italiano deslocou-se ao hospital Policlínico Gemelli de Roma para transmitir ao Papa argentino os seus votos de recuperação, "em nome de todo o Governo e de todo o país", indicou o comunicado.

Apesar das complicações de saúde, Francisco "está de bom humor" e a receber grandes manifestações de carinho fora e dentro do hospital, onde as famílias das crianças internadas na ala de Oncologia lhe fizeram chegar cartas e desenhos delas.

A bronquite ocorre quando as vias respiratórias do pulmão, conhecidas como tubos bronquiais, ficam inflamadas, provocando tosse e produção de muco.

Por vezes, essa infeção pode propagar-se aos pulmões, resultando em pneumonia, uma inflamação dos pulmões.

