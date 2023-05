Na conferência de imprensa no Santuário de Fátima, onde preside à peregrinação internacional aniversária de maio, o cardeal Pietro Parolin explicou que o Vaticano procura, "em primeiro lugar, um cessar-fogo, para depois todas as partes poderem dialogar, tendo em vista uma paz duradoura".

"Esta disponibilidade do Vaticano de ser mediador foi transmitida a ambas as partes, mas não houve resposta afirmativa. Houve uma maior disponibilidade num passado mais recente, mas ainda não há uma resposta positiva sobre esta possibilidade de mediação da Santa Sé no conflito", declarou.

Referindo que o Papa Francisco na viagem de regresso da Hungria "falou de uma iniciativa que está em curso, que está a ser organizada", o cardeal declinou, contudo, dar detalhes, porque o chefe da Igreja Católica não o fez.

"Uma vez que ele não deu detalhes, também eu não me sinto à vontade para tornar públicas essas iniciativas que, com o tempo, com certeza, serão conhecidas num momento oportuno", disse.

O secretário de Estado do Vaticano adiantou ter sido tornada pública a viagem do Presidente da Ucrânia a Itália, onde vai encontrar-se com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, mas realçou que quando hoje de manhã partiu de Roma havia "a possibilidade de encontro também com o Santo Padre".

"Mas as últimas informações que tenho é que havia esta possibilidade que ainda não estava confirmada nesse momento e, portanto, teremos de aguardar", acrescentou o cardeal Pietro Parolin.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se com o homólogo italiano, Sergio Mattarella, em Roma, no sábado, disse um porta-voz da Presidência italiana à agência AFP.

Uma fonte do Vaticano também admitiu hoje a possibilidade de um encontro de Zelensky com o Papa Francisco, segundo a agência noticiosa francesa.

Fontes do Vaticano disseram na quinta-feira que "é possível que o Papa se encontre com o Presidente ucraniano no sábado", quando questionadas sobre a possível visita de Zelensky a Roma, noticiou a agência italiana ANSA.

O Papa recebeu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, há duas semanas e encontrou-se com Zelensky em fevereiro de 2020, antes da invasão russa da Ucrânia.

O Vaticano afirmou que está envolvido numa missão de paz para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, sem revelar pormenores.

O secretário de Estado do Vaticano preside à peregrinação internacional aniversária de maio, que hoje começa no Santuário de Fátima.

As celebrações iniciam às 21:30, com o terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.

No sábado, a peregrinação culmina com a missa, as 10:00, também no recinto.

