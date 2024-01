No seu discurso, Francisco explicou que "o primeiro anúncio se faz com o testemunho da vida" e questionou "de que adianta fazer grandes orações e muitos hinos bonitos, se não se é paciente com o próximo, se não se sabe estar perto da mãe, que está sozinha".

"Estou escandalizado com os homens e as mulheres que têm pais em lares de idosos ou que estão em dificuldades e não os vão visitar. A caridade, concreta, o serviço oculto, é sempre a verificação do nosso anúncio: as palavras, os gestos e os cantos, sem a concretização da caridade, não resultam", afirmou o papa, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Francisco admitiu que, no início, não gostou do movimento, cujos elementos recebeu hoje em audiência, porque o via como "uma escola de samba e não um movimento eclesial".

"Depois, como arcebispo, vi como eles funcionavam, como enchiam a catedral durante as reuniões, e comecei a ter um grande apreço por eles. Vão em frente, mas não como escola de samba, mas sim como movimento eclesial", declarou o papa.

JGS // MSF

Lusa/Fim