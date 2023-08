"Jesus caminha por mim, para dar a sua vida por mim e ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida", afirmou Francisco, na Via-Sacra, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), numa intervenção improvisada em espanhol, perante centenas de milhares de jovens.

A Via-Sacra é uma prática tradicional católica na qual se revive, com momentos de oração, os 14 momentos (estações) das últimas horas de vida de Jesus, desde a condenação à morte à sepultura.

"Por isso, quando olhamos para [Jesus] crucificado, algo tão doloroso, vemos a beleza do amor de quem dá a sua vida por nós", prosseguiu.

Francisco disse depois uma frase que o tocou muito - "Senhor, por causa tua inefável agonia, acredito no amor" -, para lembrar que Jesus caminha, mas espera companhia e espera abrir as janelas da alma de cada jovem.

O líder da Igreja Católica salientou que Jesus "espera, com o seu amor, a sua ternura, dar consolo", mas também enxugar as lágrimas.

O Papa pediu aos jovens que se questionassem se choram de vez em quando.

"Todos na vida chorámos e choramos toda a vida e aí está Jesus connosco. Ele chora connosco, porque nos acompanha na escuridão", afirmou, pedindo aos presentes um momento de silêncio, para que dissessem porque choram.

Francisco salientou que "Jesus espera preencher com a sua proximidade" a solidão e quer preencher esses "medos obscuros" com consolo.

"Espera empurrar-nos a abraçar o risco de amar. Sabem melhor do que eu que amar é arriscado. É preciso correr o risco de amar. É um risco, mas vale a pena corrê-lo", adiantou, desafiando os jovens, com o seu sofrimento, ansiedade ou solidão, a fazer caminho com Jesus.

Pediu ainda mais um momento de silêncio para os peregrinos "pensarem no próprio sofrimento, na própria ansiedade, nas próprias misérias, e pensarem na vontade de que a alma volte a sorrir".

"Jesus caminha para a cruz, para que a nossa alma possa sorrir", acrescentou.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

