O avião que transporta o Papa levantou voo do aeroporto de Figo Maduro às 18:22, após a cerimónia de despedidas na base aérea, com destino a Roma.

Depois de participar durante a manhã na missa que encerrou a JMJ, no Parque Tejo e com a presença de cerca de 1,5 milhões de pessoas, Francisco reuniu-se durante a tarde com os voluntários da Jornada, iniciativa que é considerada o maior evento da Igreja Católica.

Seul, na Coreia do Sul, recebe em 2027 a próxima JMJ.

FP // NS

Lusa/fim