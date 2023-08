Num trajeto em cadeira de rodas, Francisco cumprimentou dezenas de cidadãos com deficiência e foi insistindo com a sua comitiva para lhe permitirem este circuito inclusivo, saudando um a um com simplicidade antes de entrar no papamóvel para a viagem até ao heliporto.

O Papa vai regressar a Lisboa por volta das 11:00, onde presidirá à vigília que marcará também o penúltimo dia da Jornada Mundial da Juventude.

Antes, Francisco já tinha dito na Capelinha das Aparições que a Igreja não tem portas, porque é de todos.

O líder da Igreja Católica, que foi recebido por 200 mil pessoas no santuário, está desde quarta-feira em Lisboa e realiza hoje uma visita de duas horas a Fátima, cidade que já tinha visitado em 2017, aquando do centenário das "aparições".

À chegada ao santuário, Francisco tinha dedicado grande parte do seu tempo à bênção de bebés.

SSS // ZO

Lusa/fim