Papa com saúde estável e recupera "pouco a pouco"

Cidade do Vaticano, 14 mar 2025 (Lusa) - O Papa Francisco apresenta um quadro clínico "estável" e recupera "pouco a pouco", segundo fontes do Vaticano, quando passam 29 dias do internamento do líder religioso no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral.